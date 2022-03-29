مباشر 3 بطاقات عربية.. الجزائر 0-1 الكاميرون.. تونس 0-0 مالي.. المغرب 2-0 الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا تغطية ثلاث مباريات في إطار التصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

المباراة الأولى بين المنتخب المغربي والكونغو الديموقراطية، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة (1-1) في الكونغو.

أما المباراة الثانية ستكون بين منتخبي تونس ومالي، فلقاء الذهاب انتهى لصالح "نسور قرطاج" بنتيجة (1-0).

وفي المباراة الثالثة، يستقبل المنتخب الجزائري منافسه الكاميروني، في لقاء حسمه "محاربي الصحراء" بالذهاب بنتيجة (1-0).

تابعونا لمعرفة أحداث الثلاث مباريات..