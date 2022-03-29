رسميًا.. اتحاد الكرة يشكو السنغال لدى كاف وفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن اتحاد الكرة، التقدم بصورة رسمية بشكوى ضد نظيره السنغالي لدى مراقب المباراة ومسئول الأمن والاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق مباراة منتخبيهما.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره السنغالي في إياب الجولة الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم، إلى أن شكوته جاءت لما تعرض له المنتخب الوطني للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدًا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال القاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء ـ بحسب البيان ـ.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى أن ذلك يأتي فضلاّ عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوي.