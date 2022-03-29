الإمارات تحجز بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي والعراق يتعادل مع سوريا

حجز المنتخب الإماراتي بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء.



تمكنت الإمارات من كسب بطاقة العبور إلى الملحق الآسيوي بتغلبها على ضيفتها كوريا الجنوبية بهدف نظيف في المرحلة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.



ووقّع حارب عبد الله سهيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.



في المقابل سقط المنتخب العراقي في فخ التعادل (1-1) أمام نظيره السوري ليفقد آماله في نيل بطاقة الملحق.



وبادر علاء الدين الدالي بافتتاح النتيجة لسوريا (3) بيد أنّ العراق أدرك التعادل بواسطة أيمن حسين (31).



وبذلك رفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن العراق الرابع (9 نقاط).



وكان منتخبا إيران (في الصدارة برصيد 25 نقطة) وكوريا الجنوبية (23 نقطة) قد ضمنا سابقاً التأهل المباشر إلى النهائيات عن هذه المجموعة.



وسيواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي يوم 7 يونيو المقبل.



ويلاقي الفائز بين الإمارات وأستراليا خامس تصفيات أميركا الجنوبية (بيرو أو كولومبيا أو تشيلي) من أجل بطاقة مؤهلة إلى مونديال 2022 في 13 أو 14 حزيران/يونيو المقبل في قطر.