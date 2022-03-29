السنغال تتأهل إلى كأس العالم على حساب مصر بركلات الترجيح

بلغ المنتخب السنغالي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفوزه على ضيفه المنتخب المصري بركلات الترجيح (3-1) في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال.



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت في داكار بتقدم المنتخب السنغالي بهدف بولاي ديا في الدقيقة الثالثة ليتعادل المنتخبان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) إذ كان الفراعنة فازوا بنفس النتيجة في مباراة الذهاب بالقاهرة.



وكانت السنغال حسمت مطلع الشهر الماضي لقب كأس أمم إفريقيا بركلات الترجيح أيضا أمام مصر في النهائي.



وفي مباراة أخرى، تأهّل المنتخب الغاني بتعادله مع نظيره النيجيري بهدف لمثله اليوم الثلاثاء في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المونديالية على ملعب "أبوجا".



وبلغت غانا كأس العالم 2022 في قطر بفضل أفضلية الهدف خارج الديار إذ حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة الذهاب في كوماسي.



وبادر المنتخب الغاني بافتتاح التسجيل عبر توماس بارتي في الدقيقة 10.



إلاّ أنّ المنتخب النيجيري تمكّن من إدراك التعادل عبر وليام إيكونغ (22 من ركلة جزاء) لكن ذلك لم يكن كافياً للنسور الخضر.