شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسنغال.. مرموش وربيعة في التشكيل الرسمي للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر التشكيل الرسمى الذى يخوض مباراة اليوم أمام السنغال فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر. حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح. خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه