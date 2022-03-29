شكرا لقرائتكم خبر عن اون تايم سبورت : الاتحاد الإفريقى يرفض طلب المنتخب.. والمباراة فى ميعادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال سوف تنطلق في ميعادها في تمام الساعة السابعة مساء، ورفض مسئولو الاتحاد الافريقى طلب وائل جمعة مدير المنتخب بتأجيل انطلاق المباراة .

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر التشكيل الرسمى الذى يخوض مباراة اليوم أمام السنغال فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه