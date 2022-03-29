شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت : أنباء عن تأجيل مباراة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مراسل قناة أون تايم سبورت طلب وائل جمعة من تأجيل مباراة منتخب مصر و السنغال لمدة 30 دقيقة، عقب وصول حافلة منتخب الفراعنة متأخرة.

يخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبي وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكواليني ومؤمن حسن.

تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطني كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي

الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح