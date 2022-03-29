شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. استمرار تقدم السنغال على منتخب مصر 1/0 ونزول أيمن بدلا من ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم منتخب السنغال على نظيره منتخب مصر بهدف نظيف، بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على استاد عبد الله واد " ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وجاءت بداية المباراة سريعة حيث تحصل منتخب السنغال على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة من جهة اليمين بالدقيقة الثانية، وسجل منها منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بتوقيع بولاي ديا وسط ارتباك دفاعي لمنتخب مصر والفشل في تطفيش الكرة.

واحتسب مصطفى غربال حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب من الناحية اليسرة بوسط الملعب نتيجة عرقلة أحمد فتوح، ولكن الكرة عادت إلى منتخب السنغال الذي حاول شن هجمات على دفاع المنتخب الوطني من الجبهة اليمنى للفراعنة، وهدد السنغال مرمى الفراعنة بعرضية في الدقيقة 13 وأمسك بها الشناوي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب قذف حارس مرمى الفراعنة بالزجاجات المياه.

وسدد عمر مرموش تصويبة على مرمى السنغال في الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة، وتحصل منتخب السنغال على ركلة حرة في الدقيقة 16 ووصلت إلى لاعب أسود التيرانجا الذي سددها مباشرة على المرمى وارتطمت بجسم أحد لاعبي المنتخب ليسقط على الأرض ويوقف الحكم اللعب لعلاجه.

واحتسب غربال ركلة حرة لمنتحب مصر من وسط الملعب في الدقيقة 18 نتيجة عرقلة مرموش ووصلت الكرة إلى تريزيجيه بمنطقة جزاء السنغال ولكنه لم يجيد التعامل معها، وأعاد منتخب مصر ترتيب أوراقه بعدما شهدت الربع ساعة الأولى ضغط كبير من لاعبي السنغال.

وحصل منتخب السنغال على ركلة ركنية في الدقيقة 24 لعبها ساديو ماني ووصلت إلى بابي سيسيه الذي لعبها رأسية ولكنها مرت أعلى العارضة، وشن منتخب مصر هجمة خطيرة على مرمى المنتخب في الدقيقة 26 ولكنها لمست يد ماني ويحتسبها الحكم ركلة حرة للفراعنة، وفي نفس اللعبة تعرض رامي ربيعة للإصابة وغادر الملعب على نقالة.

وهدد السنغال منتخب مصر بتصويبة قوية في الدقيقة 28 وأبعدها الشناوي جهة اليسار لتصل إلى أحد لاعبي السنغال الذي أخرجها إلى ركلة مرمى، وشهدت الدقيقة 29 نزول أيمن أشرف كتغيير اضطراري بدلا من ربيعة الذي تعرض للإصابة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الرسمي للفراعنة أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر و جاء كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر جابر في الدفاع، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي في الوسط، ومحمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش في الهجوم.

فيما أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب مصر، والمكون من: ادوارد ميندي في حراسة المرمى، ويوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس في الدفاع، ونامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي وبونا سار في الوسط، وساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا في الهجوم.

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان الصعود إلى كأس العالم بقطر 2022.