شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جماهير السنغال تهاجم محمد الشناوى أثناء الإحماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر، لهجوم من جماهير السنغال المتواجدة في ملعب المباراة، أثناء عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة مصر والسنغال التي ستقام بعد دقائق.

وقذفت الجماهير الزجاجات المائية وبعض الأشياء اتجاه حراس منتخب مصر أثناء عملية الإحماء، مما جعل لاعبو السنغال يتجهون نحو الجماهير ويطالبونهم بالالتزام وعدم قذف أي شيء آخر.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبى وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكوالينى ومؤمن حسن.

أعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر التشكيل الرسمى الذى يخوض مباراة اليوم أمام السنغال فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه