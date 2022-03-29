شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب من الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب والسنغال: كل التوفيق ويفرحونا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم عماد متعب، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلى السابق، على توجيه الدعم للاعبي المنتخب الوطني في مباراتهم بعد قليل امام السنغال، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، حيث نشر القناص صورة له من الاستوديو التحليلي للمنتخب عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "كل التوفيق للمنتخب النهارده ويفرحونا كلنا".



عماد متعب

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبى وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكوالينى ومؤمن حسن.