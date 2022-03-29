شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تغريم الأهلى و أفيس البرتغالى فى أزمة كهربا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إصدار المحكمة الرياضية فى لوزان حكما بتأييد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق 2 مليون دولار بخلاف الفائدة على المبلغ 5% .

فى المقابل لم تقوم المحكمة بتغريم الأهلي أو أفيس البرتغالى ، و الذى انتقل له اللاعب بعد الرجيل عن الزمالك ، بل اكتفت بعقوبة اللاعب فقط ، على أن يتم تحويل ملف الموضوع للجنة الانضبات بالفيفا لانها المنوطة بتحصيل المبلغ من اللاعب فقط .

ويحق للاعب الطعن على الحكم خلال 30 يوما من صدور الحكم من المحكمة الرياضية .