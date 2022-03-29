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حقيقة تغريم الأهلى و أفيس البرتغالى فى أزمة كهربا مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية إصدار المحكمة فى لوزان حكما بتأييد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق 2 مليون دولار بخلاف الفائدة على المبلغ 5% .

فى المقابل لم تقوم المحكمة بتغريم الأهلي أو أفيس البرتغالى ، و الذى انتقل له اللاعب بعد الرجيل عن الزمالك ، بل اكتفت بعقوبة  اللاعب فقط ، على أن يتم تحويل ملف الموضوع للجنة الانضبات بالفيفا لانها المنوطة بتحصيل المبلغ من اللاعب فقط .

ويحق للاعب الطعن على الحكم خلال 30 يوما من صدور الحكم من المحكمة الرياضية .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس  2020 تغريم  كهربا بالتضامن من نادي  ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع  عدم إيقاف اللاعب مؤكدين  سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

 

ورحل  كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريقالابيض  اجراءات مقاضاة اللاعب لأن  عقده مازال مستمرًا مع الفريق.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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