شكرا لقرائتكم خبر عن أليسيا ابنة مدرب حراس مرمى الأهلى: أحب مصر كثيرا وأفضل شيء فيها روحها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت أليسيا يانكون، ابنة البلجيكى ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى بالنادى الأهلى، عن سعادتها بتواجدها فى مصر، مؤكدة أنه تحب مصر كثيرا وأن أفضل شيء فيها هو روحها.

ونشرت أليسا، صورة لها من أحد شوارع القاهرة عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "على الرغم من ذلك، أشعر بأننى مصرية مثلكم، كثيرًا ما أسأل نفسى ما الذى جعلنى أحب مصر كثيرًا، وصدقونى، لا يمكننى التوصل إلى إجابة محددة، لكن مصر تمارس جاذبيتها التى لا توصف"، مضيفة: "أفضل شيء فى مصر هو روحها".





وسبق وقالت أليسيا يانكون، أنها كانت تعرف الأهلى وتاريخه قبل أن يتولى والدها تدريب حراس الفريق، موضحة أنها تستمتع بالحياة فى القاهرة لما بها من رونق ومعايشة بين العراقة والحداثة.

وتابعت أليسيا، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"أنا مشجعة أهلاوية وقلبى أحمر، وأفضل لاعب بالنسبة لى هو الشناوي، أعرف كل الفريق لأنى أشاهد التدريبات من ملعب التتش، أقوم بتصوير فيديوهات من الشارع المصرى لأنقل للعالم أن الشعب المصرى متحضر ومثقف ويتمتع بخفة الظل، وأحب أن أصنع هذه الأفلام العفوية لكى أبرز أن مصر ليست فقط أهرامات وحضارة".

وتابعت ابنة مدرب حراس الأهلى: "أسمى أليسا وفى أوروبا ينطقون أسمى ألي.. وفى مصر يضحكون معى باعتبار أن اسمى على وأحيانا يقولوا علولو مع الاعتذار لظهير الأهلى على معلول".

وواصلت أليسيا: "أحب محمد صلاح لأنه تدرج على سلم المجد، ومع ذلك لم يتخلى عن تواضعه، وأتمنى أن يستمر مع ليفربول لأنه بات أسطورة، وأحب التفاعل مع الجماهير وأحزننى خسارة منتخب مصر لنهائى أفريقيا".



أليسيا يانكون



أليسيا يانكون أمام الأهرامات



أليسيا يانكون بقميص الأهلى