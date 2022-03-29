شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تقدم مبكر للسنغال بهدف ديا وضغط لأصحاب الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على استاد عبد الله واد " ديامينياديو" ضمن منافسات المرحلة النهائية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ بقطر.

وجاءت بداية المباراة سريعة حيث تحصل منتخب السنغال على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الفراعنة من جهة اليمين بالدقيقة الثانية، وسجل منها منتخب السنغال هدف التقدم في الدقيقة الثالثة بتوقيع بولاي ديا وسط ارتباك دفاعي لمنتخب مصر والفشل في تطفيش الكرة.

واحتسب مصطفى غربال حكم المباراة ركلة حرة للمنتخب من الناحية اليسرة بوسط الملعب نتيجة عرقلة أحمد فتوح، ولكن الكرة عادت إلى منتخب السنغال الذي حاول شن هجمات على دفاع المنتخب الوطني من الجبهة اليمنى للفراعنة، وهدد السنغال مرمى الفراعنة بعرضية في الدقيقة 13 وأمسك بها الشناوي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب قذف حارس مرمى الفراعنة بالزجاجات المياه.

وسدد عمر مرموش تصويبة على مرمى السنغال في الدقيقة 14 ولكنها مرت أعلى العارضة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الرسمي للفراعنة أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ بقطر و جاء كالتالي : محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتوح ، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر جابر في الدفاع، محمد النني، عمرو السولية، حمدي فتحي في الوسط، ومحمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، عمر مرموش في الهجوم.

فيما أعلن اليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد منتخب مصر، والمكون من: ادوارد ميندي في حراسة المرمى، ويوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس في الدفاع، ونامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي وبونا سار في الوسط، وساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا في الهجوم.

وفاز منتخب مصر بهدف نظيف في مباراة الذهاب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي ويحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لضمان الصعود إلى كأس العالم بقطر 2022.