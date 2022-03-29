شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات جماهير المنتخب تتعرض للاعتداء بالطوب من السنغاليين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجمت جماهير السنغال المتواجدة في المناطق المحيطة بملعب مباراة مصر والسنغال بإلقاء الطوب والحجارة على الحافلات التي تنقل الجماهير المصرية في الطريق المؤدى إلى ملعب المباراة.

يبحث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن أول أهدافه في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، في مواجهة مصر والسنغال التي ستنطلق في السابعة مساء، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على السنغال في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، إلا أن الهدف الذى تم تسجيل احتسب لمدافع السنغال ساليو سيسه "أون جول"، واحتسب الأسيست لمحمد صلاح.

وصنع محمد صلاح 4 أهداف خلال 5 مباريات خاضها مع المنتخب حتى الآن في تصفيات أفريقيا، جاءت كالتالى، صنع هدفا أمام ليبيا وهدفين أمام أنجولا، وأخيرا هدفا أمام السنغال.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبى وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكوالينى ومؤمن حسن.

تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطنى كالآتي: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر جابر، على جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح

الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدى فتحى

الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح