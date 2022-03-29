شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب يحدد نقاط ضعف منتخب السنغال: عندهم مشاكل فى الكرات العرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد متعب نجم الأهلى السابق إن منتخب السنغال لديه مشاكل كبيرة في التمركز داخل منطقة الجزاء خلال الكرات العرضية، مشددا على لاعبى المنتخب الوطنى باستغلال نقاط الضعف لأسود التيرانجا.

أضاف متعب خلال تحليله لمباراة مصر والسنغال على قناة "أون تايم سبورتس" :" يجب أن يمتلك لاعبى المنتخب الوطنى الدوافع والعزيمة لتخطى عقبة منتخب السنغال والخطوط لا بد أن تكون قريبة من بعضها".

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر التشكيل الرسمى الذى يخوض مباراة اليوم أمام السنغال فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه