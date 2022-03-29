شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يسعى للوصول لـ "300 دقيقة" صمود أمام أسود التيرانجا لخطف تأشيرة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 90 دقيقة فقط تفصل المنتخب الوطني عن تحقيق الحلم المنشود بالوصول لكأس العالم 2022 بقطر نهاية هذا العام، حينما يلتقى نظيره المنتخب السنغالي فى العاصمة داكار، عند دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى التاريخ.

يدير المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائرى مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالي "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.

سيكون الفراعنة مطالبين بمواصلة الحفاظ على شباكهم نظيفة، من أجل ضمان التأهل إلى المونديال، بعد تحقيقهم الفوز ذهابًا (1-0) بالقاهرة.

ولم يستقبل منتخب مصر أي هدف من أسود التيرانجا، سواء في نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي استمر لـ120 دقيقة، أو في مباراة الذهاب، بمجموع 210 دقائق من الصمود أمام الهجوم السنغالي القوي.