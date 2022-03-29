شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقى لليد يسحب تنظيم أمم أفريقيا 2022 من المغرب و 2024 من الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو بسحب تنظيم بطولة كاس الأمم الأفريقية نسخة 2022 من المغرب و سحب نسخة 2024 من الجزائر .

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة اليد خطابا رسميا إلى الاتحاد المصرى مارس الماضى يفيد بتأجيل بطولة الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 25 للرجال لكرة اليد و إقامتها فى الفترة من 11 الى 18 يوليو 2022 فى المغرب ، بناء على تعارض موعدها السابق مع انطلاق دورة الألعاب المتوسطية والتى تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو 2022 قبل سحبها من المغرب .



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و خاض منتخب مصر مؤخرا وديتى أمام البرازيل و التى شهدت فوز الفراعنة بالمركز الأوليمبى فى إطار الإستعدادا للمنافسة ، لا سيما و أن لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد المصرى قامت بتعديل مواعيد الدورة المجمعة لتحديد بطل الدورى من أجل إستعدادا الفراعنة للمنافسة .