شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور المصرى فى الطريق الى ستاد" ديامينياديو" لموازرة الفراعنة أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقل الجمهور المصرى حافلات للوصول إلى ملعب عبد الله واد " ديامينياديو" المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم وذلك لمساندة اللاعبين من المدرجات مساء اليوم .

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.