شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة منتخب مصر والسنغال على ملعب عبد الله واد "ديامينياديو"، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، وكان المنتخب الوطنى فاز في مباراة الإياب بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.، خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي، خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه.

فيما ضم تشكيل السنغال كلاً من.. حراسة المرمى: ادوارد ميندي، خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، ساليو سيس، خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جانا جايي، خط الهجوم: بونا سار، ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولاي ديا.