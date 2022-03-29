شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب بالإسماعيلي بعد رفض خوض المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، علي أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني، لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التي لا تليق بالفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.