شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب المصرى فى الإحماء قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ لاعبو منتخب مصر عمليات الاحماء على أرضية ملعب أستعدادا لمواجهة السنغال على ملعب عبد الله واد " ديامينياديو" المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم وذلك لمساندة اللاعبين من المدرجات مساء اليوم .

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر التشكيل الرسمى الذى يخوض مباراة اليوم أمام السنغال فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر – رامى ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – تريزيجيه