شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفوز على فاركو بهدف دون رد ودياً استعداداً لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى فوزاً ودياً على نظيره فاركو بهدف دون رد سجله أحمد سمير من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار استعدادات الفريقين لعودة مسابقة الدوري الممتاز، حيث يستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل المقبل بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

بينما يستعد فاركو بقيادة البرتغالى نونو ألميدا لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى معسكرا مغلقا بالإسكندرية منذ السبت الماضى ويستمر حتى 31 مارس الجارى، يتخلله بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدوري.

وتتوقف المسابقة المحلية فى الوقت الحالي بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022 ، واستقر الجهاز الفني لطلائع الجيش على خوض مباريات ودية خلال معسكر الإسكندرية خلال فترة توقف الدوري الحالية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى، وستكون البداية بمواجهة فاركو ثم يلاقى المقاولون العرب في 31 مارس الجارى على استاد برج العرب.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز في 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصري البورسعيدي، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.