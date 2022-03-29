شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة انتهت.. لاعبو الاسماعيلى يعودون للتدريب بعد خصم 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم علي ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة من شأنها رفع المعدلات البدنية للاعبين وذلك تحت إشراف خالد سعيد مخطط الأحمال، كما اشتمل المران، في حين أدى حراس المرمي تدريبات قوية.

وعلي هامش المران، أدي أبو بكر حمزة الجمل وحسن ياسين تدريباتهما التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

واختتم المران بتقسيمة للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في المباريات الرسمية المتوقفة في الوقت الراهن طبقا للأجندة الدولية.

قرر حمد إبراهيم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب في صفوف الفريق، بعد الأزمة الأخيرة وعدم نزول المران أمس الإثنين، علي أن تخصم بنسب من عقودهم.

وجاء قرار المدير الفني، لفرض حالة الانضباط داخل الفريق، خاصة وأن الفترة الحالية تحتاج للتركيز وعدم الخروج عن النص، للنجاح من الخروج من المنطقة التي لا تليق بالفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.