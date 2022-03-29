مباشر بعد قليل.. البرتغال ومقدونيا.. بولندا والسويد.. نهائي الملحق الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراتي البرتغال ومقدونيا الشمالية، بولندا والسويد، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

البرتغال ومقدونيا الشمالية

تشكيل البرتغال: ديوجو كوستا، نونو مينديز، بيبي، دانيلو، جواو كانسيلو، أوتافيو، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

بولندا والسويد

تشكيل بولندا: فويتشيك شتشيسني، كريستيان بيليك، كميل جليك، يان بيدناريك، ماتي كاش، ياتسيك جورالسكي، جاكوب مودر، بارتوش بيريشينسكي، بيوتر زيلينسكي، سيباستيان شيمانسكي، روبيرت ليفاندوفسكي.

تشكيل السويد: روبن أولسن، إيميل كرافث، فيكتور ليندلوف، ماركوس دانيلسون، لودفيج أوجوستينسون، ديان كولوسيفسكي، كريستوفر أولسون، يسبر كالستروم، إيميل فورسبيرج، روبن كوايسون، ألكسندر إيزاك.

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