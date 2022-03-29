الارشيف / اخبار الرياضه

إصابات الدفاع مستمرة.. كيروش يدفع بأشرف وعاشور أمام السنغال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

إضطر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، إجراء تغييرًا اضطراريًا بخروج رامي ربيعة بسبب الإصابة.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البرتغالي، مساء الثلاثاء، ضمن إياب المرحلة النهائية والمؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022.

وشارك أيمن أشرف بديلاً لرامي ربيعة في الدقيقة 28، بعد إصابة ربيعة ليطالب مدافع منتخب مصر بالخروج.

وكان رامي ربيعة انضم إلى قائمة منتخب مصر في ظل إصابة محمد عبد المنعم في الأنف بجانب غياب محمود حمدي "الونش" لتراكم البطاقات الصفراء.

الضربة الثانية لمنتخب مصر كانت بخروج عمر جابر بسبب الإصابة أيضًا، ليشارك بدلاً منه إمام عاشور في الدقيقة 36 ليقود الجبهة اليمنى.

وانتهت مباراة الذهاب بين منتخبي مصر والسنغال بفوز "الفراعنة" بهدف دون رد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا