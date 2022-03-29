بالفيديو.. جماهير السنغال تلقي زجاجات على محمد الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استمرت جماهير منتخب السنغال في إزعاج محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين في تصفيات كأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما حسم الفراعنة لقاء الذهاب في مصر بهدف نظيف.

وقامت الجماهير السنغالية بإلقاء الزجاجات على محمد الشناوي أثناء سقوطه على أرض الملعب، ليبدي الحارس اعتراضه لحكم المباراة الجزائري مصطفى غربال.

يُذكر أن منتخب السنغال تقدم بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة، ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.