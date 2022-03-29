بالفيديو.. مشادة بين كيروش وسيسيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشبت مشادة كلامية بين البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، وأليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين في تصفيات كأس العالم.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نظيره السنغالي في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، بعدما حسم الفراعنة لقاء الذهاب في مصر بهدف نظيف.

وبدأت المشادة بعد اعتراض كيروش على عنف لاعب السنغال وارتكاب خطأ ضد محمود حسن تريزيجيه، وهو ما أغضب سيسيه قبل أن يتدخل الطاقم التحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإنهاء الموقف.

يُذكر أن منتخب السنغال تقدم بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة، ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.