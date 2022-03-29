مباشر.. السنغال 1 - 0 مصر.. تبديلان للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمواجهة السنغال ومصر، في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وحقق المنتخب المصري الفوز ذهابا في القاهرة بهدف نظيف.

وأجرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، وكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 3 تبديلات في كل فريق قبل المباراة الحاسمة.

تشكيل السنغال: إدوارد ميندي، يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، وساليو سيس، نامبليس ميندي، ادريسا جاي، وبونا سار، وإسماعيلا سار، بواليا ديا، وساديو ماني.

تشكيل مصر: محمد الشناوي، عمر جابر، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح، عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

تفاصيل المباراة:

ونجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثالثة، بعد خطأ من فتوح في إبعاد الكرة عن منطقة الجزاء، ليتابعها اللاعب ديا في المرمى مسجلا التقدم لأصحاب الأرض.

بعدها بدقيقتين اشتبك سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، مع كارلوس كيروش، ليفصل بينهما الحكم الرابع.

وشهدت الدقيقة 12 عرضية تصدى لها الشناوي، قبل أن تقذفه الجماهير بزجاجات المياه، ليوقف مصطفى غربال المباراة.

وسدد النني تصويبة قوية أعلى العارضة في الدقيقة 14 في أول ظهور هجومي لمصر.

وأجرى المنتخب المصري أول تبديلاته بنزول أيمن أشرف بدلا من رامي ربيعه الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية.

وأجرى المنتخب تبديلا جديدًا نتيجة لإصابة عمر جابر، ليحل بدلا منه إمام عاشور في الدقيقة 35.

ونال إدريسا جاي بطاقة صفراء في الدقيقة 37، بعد تدخله العنيف ضد عمر مرموش.

وسدد ندومبيلي ميندي لاعب وسط السنغال تسديدة قوية بجوار القائم بقليل في الدقيقة 42.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف بعد كرة مشتركة في وسط الملعب.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم السنغال بهدف نظيف.