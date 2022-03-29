إلقاء حجارة وإشارات بذيئة من جماهير السنغال تجاه حافلة المشجعين المصريين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

ألقت الجماهير السنغالية المتواجدة بمحيط ملعب مباراة منتخبها أمام نظيره المصري الحجارة على حافلة المشجعين المصريين المتجه للملعب.

وأشار مراسل الخليج 365 من السنغال، إلى أن الجماهير ظلت تُضايق حافلة المشجعين بالسباب والإشارات البذيئة طيلة الطريق لملعب المباراة.

ويحل المنتخب الوطني عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء ضيفًا على نظيره السنغالي في إياب الجولة الختامية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف خلال المباراة التي استضاف خلالها نظيره السنغالي.