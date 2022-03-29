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"القرار النهائي خلال دقائق".. مراسل اون تايم: منتخب مصر يحاول تأجيل مواجهة السنغال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أفاد مراسل قناة اون تايم سبورتس الفضائية، أن وائل جمعة مدير منتخب مصر، يحاول تأجيل مواجهة السنغال، بعد تأخر وصول حافلة الفريق إلى ملعب المباراة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب التصفيات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مراسل أون تايم سبورتس: "وائل جمعة طلب من مراقب المباراة تأجيل لقاء السنغال بسبب الوصول متأخرا لملعب المباراة لوقت كافٍ، بسبب عدم دخول لاعبي الفراعنة لملعب اللقاء".

وأشار المراسل إلى أن لاعبو أسود التيرانجا يستعدون لإجراء إحماء قبل المواجهة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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