تشكيل مصر.. ربيعة في الدفاع.. ومرموش يقود الهجوم ضد السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في إياب المرحلة الفاصلة بتصفيات كأس العالم.

مصر فازت (1-0) في لقاء الذهاب على استاد القاهرة الدولي، وتحتاج للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف باستثناء نتيجة (1-0) للتأهل إلى المونديال.

ويتواجد رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر للتواجد في مركز قلب الدفاع إلى جانب ياسر إبراهيم، بينما يظهر عمر مرموش كأساسي في هجوم مصر إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد صلاح.

ويلعب كارلوس كيروش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.