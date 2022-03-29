3 تبديلات في تشكيل السنغال أمام مصر بالموقعة الحاسم للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، تشكيل أسود التيرانجا لمواجهة مصر في إياب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأجرى سيسيه 3 تبدلات في تشكيل السنغال عن مواجهتي الذهاب ونهائي أفريقيا.

دفع المدير الفني للسنغالي، بيوسف سابالي، وبواليا ديا، وبابي سيسيه، بدلا من عبده ديالو المصاب في موقعة الذهاب، وشيخو كوياتي، وفامارا ديدهيو، فيما أجرى تبديلا داخل الملعب بلعب بونا سار في وسط الملعب بدلا من مركز الظهير الأيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: يوسف سابالي، كاليدو كوليبالي، بابي سيسيه، وساليو سيس.

خط الوسط: نامبليس ميندي، ادريسا جاي، وبونا سار

خط الهجوم: إسماعيلا سار، بواليا ديا، وساديو ماني.

وحقق المنتخب المصري الفوز ذهابا في القاهرة بهدف نظيف سجله محمد صلاح.