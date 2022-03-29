شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يتفوق على ميندى فى الخبرات الدولية والـ "كلين شيت" قبل مواجهة مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دور كبير تلعبه حراسة المرمى في مباراة مصر والسنغال، والتى لن تخلو من المتعة والإثارة والضغوط العصبية أيضاً فى مهمة البحث عن تأشيرة التأهل للمونديال، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق محمد الشناوى حارس عرين الفراعنة، وإدوارد ميندي حارس مرمى السنغال.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر، وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار. محمد الشناوي

النادي: الأهلي

القيمة التسويقية: 3 ملايين يورو

السن: 33 سنة

فى الموسم الجاري

لعب: 13 مباراة

استقبل: 14 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه فى: 3 مباريات

مع المنتخب

لعب: 34 مباراة

استقبل: 20 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه فى: 18 مباراة

البطولات جميعها مع الأهلي: 5 دوري عام ـ 2 كأس مصر ـ 2 كأس السوبر المصري ـ 2 كأس السوبر الأفريقي ـ 2 دوري أبطال أفريقيا ـ برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

إدوارد ميندي

النادي: تشيلسي

القيمة التسويقية: 32 مليون يورو

السن: 30 سنة

في الموسم الجاري

شارك في: 35 مباراة

استقبل: 21 هدفاً

حافظ على نظافة شباكه فى: 18 مباراة

مع منتخب السنغال

شارك في: 21 مباراة

استقبل: 9 أهداف

حافظ على نظافة شباكه فى: 12 مباراة

الألقاب جميعها مع تشيلسي: كأس العالم للأندية ـ دوري أبطال أوروبا ـ السوبر الأوروبي ـ وكأس الأمم الأفريقية مع السنغال.