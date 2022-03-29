شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على البنك الأهلى بهدف فوافى وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة بقيادة عبد الحميد بسيونى الفوز على نظيرة البنك الاهلى بهدف مقابل لا شيء سجله باولن فوافى في اللقاء الودى الذى جمع الفريقين اليوم على ملعب العباسية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقام عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة بمنح الفرصة لجميع اللاعبين في الفريق للوقوف على مستواهم الفني والبدنى خلال معسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة لمدة 3 أيام ويخوض خلالهم بعض المباريات الودية لتجهيز اللاعبين .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، والمُقرَّر لها يوم 9 أبريل المقبل، والتي ستقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث تمكن من الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مباريات وخسر في ثلاث مباريات.