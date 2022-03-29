شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير المصرية تصل داكار لمؤازرة الفراعنة أمام السنغال .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الجماهير المصرية، إلى مطار العاصمة السنغالية داكار استعداداً للتوجه إلى ملعب لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة أمام السنغال في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في السابعة مساءً ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم.

وشهد وصول الجماهير المصرية مداعبات مع جماهير السنغال بسبب النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.



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90 دقيقة فقط تفصل المنتخب الوطني عن تحقيق الحلم المنشود بالوصول لكأس العالم 2022 بقطر نهاية هذا العام، حينما يلتقى نظيره المنتخب السنغالي فى العاصمة داكار، عند دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء، فى مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز أو التعادل لضمان التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى التاريخ.

يدير المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائرى مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالي "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.

ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"، ووسط حضور جماهيري يقترب من 50 ألف مشجع، وهو ما عمل عليه كيروش المدير الفني للمنتخب لاستغلال هذه الجماهير بشكل إيجابي من خلال غلق المساحات على المنافس وتصدير التوتر للجماهير مع مرور الوقت.