شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 4 ساعات من اللقاء المرتقب.. الجماهير تملأ مدرجات ملعب مباراة مصر والسنغال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرجات ملعب عبد الله واد " ديامينياديو" المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، احتشاد عدد كبير من الجماهير السنغالية قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة .
يخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.
وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبى بالعاصمة السنغالية داكار.
القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والسنغال
القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .
معلقو مباراة مصر والسنغال
أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبي وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكواليني ومؤمن حسن.
تشكيل مصر المتوقع
تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطني كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: عمر جابر، علي جبر، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح
الوسط: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي
الهجوم: تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح