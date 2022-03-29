شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 4 ساعات من اللقاء المرتقب.. الجماهير تملأ مدرجات ملعب مباراة مصر والسنغال "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدرجات ملعب عبد الله واد " ديامينياديو" المستضيف لمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر إقامتها اليوم فى السابعة مساء بتوقيت مصر، فى إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، احتشاد عدد كبير من الجماهير السنغالية قبل 4 ساعات من انطلاق المباراة .