شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عصام الحضري للحراس الثلاثة في المنتخب قبل مباراة السنغال الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عصام الحضري مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأول على عقد جلسات خاصة مع حُراس مرمى المنتخب ، محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي من أجل توجيه عدة نصائح لهم قبل مباراة السنغال المصيرية الليلة في تصفيات مونديال 2022.

وتحدث الحضري مع الحُراس الثلاثة ، خصوصاً الشناوي الذي سيُدافع عن عرين الفراعنة الليلة عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة ، وقدم الحضري دروساً للشناوي وأبوجبل وصبحي في كيفية التعامل مع الكرات العرضية التي يُجيدها منتخب السنغال الذي يمتلك لاعبين طوال القامة.

ونصح الحضري حراس منتخب مصر، بالخروج في الأوقات المناسب للتعامل مع مثل هذه الكرات العرضية وعدم التردد في الخروج من مرماه.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،