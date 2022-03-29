شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السنغال .. محمد صلاح يوزع 2500 كرتونة لأهالي نجريج بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت في مركز نجريج بالغربية مسقط رأس الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ، عن قيام قائد المنتخب الوطني بتوزيع أكثر من 2500 كرتونة لأهالى قريته بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم .

وقال مراسل قناة أون تايم سبورت ، أن أهالي مركز نجريج يجهزون شاشات كبيرة لمتابعة مباراة مصر والسنغال المقرر انطلاقها بعد قليل ، لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبى بالعاصمة السنغالية داكار.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2 .

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبي وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكواليني ومؤمن حسن.

تبدو المؤشرات بالنسبة لتشكيل منتخب مصر الوطني كالآتي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي