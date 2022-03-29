شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يتسلحون بـ 8 انتصارات قبل المواجهة رقم 16 أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المنتخب الوطني عن مواصلة التفوق التاريخي على نظيره السنغالي عندما يخوض اليوم مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.

وجاء تاريخ مواجهات مصر والسنغال كالتالي:

التقى منتخب مصر والسنغال في: 15 مباراة

فاز المنتخب الوطني فى: 8 مباريات

فاز منتخب السنغال في: 4 مباريات

تعادل المنتخبان في: 3 مباريات

سجل لاعبو المنتخب الوطني: 13 هدفا

استقبلت شباك المنتخب الوطني: 8 أهداف

عمرو زكي هداف المواجهات برصيد 3 أهداف

آخر مباراة جمعت المنتخبين: الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال وفاز المنتخب الوطني بهدف نظيف.