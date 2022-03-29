شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر صورة الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار من المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .



كهربا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، وقرر فيفا عدم إيقاف اللاعب.

وأيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

ورحل كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريقالابيض اجراءات مقاضاة اللاعب لأن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.