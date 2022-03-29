- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينشر صورة الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار من المحكمة الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .
كهربا
وأيدت المحكمة الرياضية فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.
ورحل كهربا عن الزمالك عام 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريقالابيض اجراءات مقاضاة اللاعب لأن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.