شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش للاعبى المنتخب :"إياكم أن تلتفتوا لهتافات جمهور السنغال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني لاعبي الفريق القومي بعدم الالتفات لهتافات الجماهير المتوقعة في مباراة السنغال الليلة ، ونصح كيروش لاعبي المنتخب الوطني بضرورة الابتعاد عن هتافات الجماهير ومحاولاتهم "تشتيت" اللاعبين في هذا اللقاء المرتقب.

ونصح كيروش لاعبي منتخبنا الوطني بأن يضعوا "قُطنة في أذنهم" في محاولة منهم لإبعادهم عن الضغط الجماهيري المتوقع خاصة بعدما طالب مدرب السنغال الجماهير بتشكيل ضغط كبير على منتخب مصر خلال اللقاء المرتقب.

وكان أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قد وجه الدعوة لجماهير بلاده لحضور ودعم أسود التيرانجا في لقاء الإياب أمام مصر بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال سيسيه في تصريحات صحفية: "لقد عملت في هذا المجال لسنوات.. كنت لاعبا دوليا وهناك عقلية لم يتبناها جمهورنا بعد ، وأوضح: "نحن بحاجة إلى مزيد من التعصب التشجيعي كما نرى في الجزائر وتونس حيث يصبح الصحفيين والسياسيين مؤيدين عندما يلعب المنتخب الوطني ، وواصل: ستكون مساهمة المشجعين مهمة للغاية.. أدعو جميع السكان السنغاليين، نحن بحاجة إلى جمهورنا".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار ، ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،