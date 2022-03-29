شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: شخصية صلاح مفتاح تأهل الفراعنة للمونديال..والشناوي صمام أمان المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أمير عبد الحميد حارس مرمي النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق أن دور محمد صلاح كابتن الفراعنة في مباراة السنغال مؤثر للغاية لحسم تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي

وقال أمير عبد الحميد الذي حل ضيفا علي برنامج بث مباشر مع الإعلامية نهاوند سري عبر إذاعة اون سبورت اف ام:"صلاح لديه خبرات هائلة ومر بتجارب ومباريات صعبة مثل مباراة السنغال ، وشخصيته القوية سوف تساهم في تقليل الضغط علي زملاؤه وسيكون مفتاح تأهل الفراعنة لكأس العالم".

ويضيف أمير عبد الحميد:" لعبت مع صلاح وزاملته وأعرف جيدا أنه لا يتابع السوشيال ميديا ويرفض الاستماع لاي نقد هدام ويرفض الحديث في وسائل الإعلام ".

وتابع حارس الاهلي الاسبق :" صلاح تعرض لضغوط عديدة طوال رحلته مع الكرة ويتعرض لاستفزازات ومضايقات عديدة ولكنه ينجح دائما في التغلب علي كل هذه الصعوبات بالإرادة والتحدي".

وأكمل أمير عبد الحميد:" خط دفاع منتخب مصر والشناوي تنتظرهم مهمة صعبة اليوم ولكنهم قدها وقدود ..كلنا ثقة في الشناوي الذي استعاد فورمته سريعا بعد العودة من الإصابة ، ويتميز دايما أنه حارس أخطاءه قليلة وسيكون سبب في حسم الصعود للمنتخب الوطني الليلة"

وتابع :" ميندي حارس السنغال حارس كبير للغاية واداؤه ممتع للغاية ويجب أن نلعب أمامه بصورة منظمة ونبني الهجمة بشكل سليم بدون تمريرات خاطئة حتي نصل لمرماه وننجح في تسجيل هدف يهبط بمعنويات اسود التيرانجا".

وعن تشكيل الفراعنة علق امير عبد الحميد:" اتمني أن يدفع كيروش بمصطفي محمد في خط الهجوم للاستفادة من قدراته في العاب الهواء رغم أنه غير موفق بالفترة الماضية وأتوقع أن يلعب كيروش بخطة متوازنة ويطالب لاعبيه بخطف هدف مبكر لتحطيم معنويات لاعبي السنغال ".