شكرا لقرائتكم خبر عن نهاوند سري : الهدف المبكر سلاح الفراعنة لحسم التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تري الإعلامية نهاوند سري أن تسجيل منتخب مصر هدف مبكر سيكون هو السلاح الذي يسهل مهمة الفراعنة في التأهل لكأس العالم قطر 2025 عندما يلاقي نظيره منتخب السنغال مساء الليلة.

وقالت نهاوند سري في برنامجها بث مباشر عبر إذاعة اون سبورت اف ام:" هناك حالة تفاؤل فى الشارع المصرى بقدرة المنتخب الوطني علي حسم التأهل للمونديال بعد الفوز علي السنغال في مباراة الذهاب بهدف دون رد".

وتضيف نهاوند سري :" نجاح منتخب مصر في تسجيل هدف مبكر سيكون عامل حسم الفراعنة في قتل المباراة وتأكيد صعودهم للمونديال للمرة الثانية علي التوالي .'"

وأكملت نهاوند سري:" منتخب مصر يواجه ضغوط شديدة في مباراة الليلة ولكن الضغط الأكبر يقع علي عاتق محمد صلاح كابتن المنتخب الذي يحمل امال كل المصريين بفضل خبراته الكبيرة وموهبته التي لامثيل لها".