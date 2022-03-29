شكرا لقرائتكم خبر عن هل من حق كهربا الطعن على غرامة الـ 2 مليون دولار ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيدت منذ قليل المحكمة الرياضية بلوزان فى سويسرا قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار لصالح الزمالك ، بالاضافة إلى فائدة 5% من يونيو 2019 حتى سداد المبلغ .

ووفقا للوائح و قوانين المحكمة الرياضية جائز الطعن على القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية ، وبالتالى فإن كهربا من حقه أن يتقدم بطعن على قرار الكاس ، خلال مدة 30 يوما ، من تاريخ صدور الحكم ، رغم أن تكاليف التقدم بالطعن باهظة .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر فى أغسطس 2020 تغريم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار ، مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.

نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .