شكرا لقرائتكم خبر عن "جيل محمد صلاح" يحلم بتحقيق إنجاز التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب "جيل محمد صلاح" كتابة التاريخ مرة أخرى بالتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وذلك قبل مباراة مصر والسنغال الليلة في تصفيات مونديال 2022 بقطر.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار ، ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،

ويُمني "جيل محمد صلاح" النفس بتحقيق الصعود لمونديال 2022 للمرة الثانية على التوالي بعد الصعود لمونديال 2018 بروسيا.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالي "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.

ويتطلع البرتغالي كارلوس كيروش لقيادة الفراعنة لمونديال 2022 بعدما تولّى المدرب البرتغالي المُخضرم في الثامن من سبتمبر 2021 خلفاً للمدرب الوطني حسام البدري.