شكرا لقرائتكم خبر عن الـ "كاف" يوجه الدعوة للشعباني لسحب قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يخطرها من خلاله بدعوة معين الشعباني، المدير الفني للفريق للمشاركة في سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من أبريل المقبل.

تأتي تلك الخطوة تقديرًا للإنجازات الكبيرة التي حققها معين الشعباني على المستوى القاري من خلال نجاحه في قيادة فريق الترجي التونسي لحصد لقب بطولة دوري الأبطال لمرتين متتاليتين وكذلك لنجاحه في قيادة فريق المصري للوصول إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لكأس الكونفيدرالية الأفريقية والذي سيتم اجراء القرعة الخاصة به في التوقيت ذاته بمقر الاتحاد الأفريقي أيضًا.

وتوجه محمود جابر، المدير الإدارى للمصرى، فجر اليوم الثلاثاء، إلى مدينة لوبومباشى الكونغولية، وذلك للإعداد لكل ترتيبات رحلة بعثة المصرى إلى الكونغو الديموقراطية لملاقاة فريق مازيمبى فى مباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بالنسخة التاسعة عشر لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق الثالث من أبريل المقبل على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

ومن المقرر أن يقوم محمود جابر بمعاينة عدد من الفنادق المقترحة لإقامة البعثة بمدينة لوبومباشي، وكذلك ملاعب التدريب بالمدينة ذاتها والتي ستصل إليها البعثة عصر الخميس المقبل بعد رحلة طيران تستغرق نحو 12 ساعة يتخللها قضاء نحو ساعتين على سبيل الترانزيت بمطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.