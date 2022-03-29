شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك .. تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو في مباراة التأهل إلي مونديال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطني ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر، وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبى بالعاصمة السنغالية داكار، وتكرر الجماهير المصرية الدعم الكبير للفراعنة بعد المؤازرة الكبيرة في استاد القاهرة في مباراة الذهاب ، وكانت مباراة الصعود لمنتخب مصر للتأهل إلي كأس العالم عام 2018 ، أمام الكونغو في استاد برج العرب ، ونجح المنتخب في الفوز بهذه المباراة بهدفين لمحمد صلاح مقابل هدف ، ليتأهل الفراعنة الي المونديال بعد غياب 28 عام .

وكان تشكيل منتخب مصر في هذه المباراة يتكون من ..

عصام الحضري في حراسة المرمي ، وفي الدفاع رامي ربيعة، أحمد حجازي، محمد عبدالشافي، أحمد فتحي ، وفي خط الوسط محمد النني، طارق حامد، صالح جمعة ، وفي خط الهجوم رمضان صبحي، محمد صلاح، كوكا.

ومن المتوقع ، أن يخوض مباراة منتخب مصر أمام السنغال اليوم بتشكيل يتكون من