شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون حمدى فتحي كلمة السر فى خطة كيروش أمام السنغال الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل يكون حمدي فتحي نجم وسط المنتخب الوطني الأول أحد الأوراق الرابحة في خطة الفراعنة خلال مباراة السنغال الليلة بتصفيات مونديال 2022؟ سؤال طرحه البعض قلب اللقاء الهام الليلة خاصة وأن حمدي من اللاعبين الذين يمكن توظيفهم في أكثر من مركز داخل الملعب.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار، ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،

ويمكن للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، الاستعانة بـ حمدي فتحي في مركز الوسط وهو مركزه الأساسي ويمكن الدفع به كـ"ليبرو" كما يستعين به الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في بعض مباريات المارد الأحمر.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم جزائرى مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالي "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.