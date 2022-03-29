شكرا لقرائتكم خبر عن "المراجعة النهائية" من كيروش للاعبي المنتخب قبل مباراة السنغال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على مشاهدة مصر والسنغال الأخيرة بإستاد القاهرة في تصفيات مونديال 2022 من أجل معرفة الأخطاء التي وقع فيها لاعبو منتخبنا الوطني خلال تلك المباراة.

وشاهد كيروش مع لاعبي المنتخب الوطني الأول مباراة الذهاب بالقاهرة التي فازت فيها مصر بهدف نظيف ، وحرص المدرب البرتغالي على مُراجعة بعض الأخطاء التي وقع فيها لاعبينا بالقاهرة خاصة في الشوط الثاني.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة في إياب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.

وتقام مباراة الليلة بالعاصمة السنغالية داكار ، ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود"،

وطالب كيروش ، لاعبي المنتخب الوطني الأول بعدم تكرار أخطاء مباراة الذهاب لاسيما فيما يتعلق بفرض الرقابة على مفاتيح لعب الفريق السنغالي.