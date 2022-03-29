شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح للاعبي المنتخب قبل لقاء السنغال: أمامكم 90 دقيقة لكتابة المجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يدخر محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني الأول ونادي ليفربول الإنجليزي جهداً على مدار الأيام الماضية من أجل تحفيز زملاؤه في المنتخب الوطني لتحقيق حلم الجماهير المصرية بالصعود لمونديال 2022.

ويستعد منتخب مصرلخوض مباراة السنغال المصيرية فى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بحثاً عن تأشيرة الصعود لمونديال 2022، ويرغب الفراعنة فى الصعود لكأس العالم للمرة الثانية على التوالى بعد الصعود لمونديال 2018 بروسيا.

ويتسلح الفراعنة بالفوز الذى حققه رفاق محمد صلاح على السنغال بهدف دون رد، في المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة الجمعة الماضي، وهى النتيجة التي تضع المنتخب السنغالي تحت الضغط على ملعبهم الجديد "عرين الأسود".

وحرص محمد صلاح خلال التدريبات الماضية والجلسات التي عقدها مع نجوم الفراعنة على التحدث مع اللاعبين من أجل تحفيزهم لتقديم عرض قوي ونتيجة جيدة في مباراة الليلة أمام السنغال.

وعقد النجم العالمي أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب قال لهم خلالها أن أمامهم 90 دقيقة من أجل كتابة المجد والتأهل لكأس العالم المقبل بقطر.

وقال صلاح للاعبين أن قدراتهم الفنية وإمكانياتهم وخبراتهم تؤهلهم للتعامل بشكل جيد مع المباراة المرتقبة خاصة وأن المنتخب المصري فاز على السنغال بهدف نظيف بالقاهرة في مباراة الذهاب وهي نتيجة قوية تدعم الفراعنة في مباراة الليلة الحاسمة.

ويدير المباراة المرتقبة طاقم تحكيم جزائرى مكون من مصطفى غربال حكمًا للساحة، ويعاونه كل من موكراني جوراري "مساعد أول"، وعبد الحق إشتالي "مساعد ثاني، ولحلو بن براهيم حكمًا رابعًا.